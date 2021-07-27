محافظ دمياط تفتتح موقفي سيارات «شطا وعزب النهضة»

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لموقفي سيارات الأجرة بمنطقتي «شطا وعزب النهضة»، بعد إنشاء الموقفين ضمن مخطط المحافظة لإقامة مواقف حضارية وتنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مواقف خارج الكتلة السكنية، حيث رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وافتتحت محافظ دمياط موقف سيارات الأجرة بشطا الذي سيتم نقل مواقف المحافظات إليه «القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية و السويس»، ويقع الموقف على مساحة 3500 متر مربع ويسع ما يقرب من 150 سيارة، كما تم تنفيذه وفقاً لأحدث المعايير، حيث يتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات ومسجد وكافيتريا ودورتي مياه للسيدات والرجال و مقر إداري، كما تم إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالموقف ورصفه بالبلاطات الخرسانية وإنارته.

وقالت «عوض»، ن المحافظة نجحت في استرداد أرض الموقف بعد إزالة التعديات التى كانت عليها، وتنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث أشارت إلى أن الموقف الجديد يسع 186 سيارة ويتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون و بالوعات صرف مياه الأمطار ودورتى مياه للسيدات والرجال وكافيتريا، كما تم رصفه وتخطيطه وانارته .

ووجهت تعليماتها إلى إدارة المواقف بوضع لافتة واضحة على واجهتي الموقفين يتضمن خطوط السيارات بهما وتوفير عمالة للقيام بأعمال النظافة الدورية، موجهة إلى تقديم تقرير يتضمن مقترحات تزويد الموقفين ببوابات إلكترونية و أنظمة مراقبة.

وأكدت "محافظ دمياط" أن مخطط إنشاء مواقف حضارية يُعد ركيزة أساسية لاستكمال محاور خطة التنسيق الحضارى والتطوير التي تشهدها مناطق مختلفة من مدينة دمياط و لتخفيف التكدس داخلها.