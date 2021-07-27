محافظ دمياط: إزالة  1000 حالة تعد على جسور النيل خلال العام الجاري

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية، في التصدي للتعديات على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية ونهر النيل، استكمالا لما تم تحقيقه من جهود على مدار الفترات الماضية، مشيرة إلى إزالة حالة تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بمدينة فارسكور عبارة عن منطقة ألعاب ترفيهية تقع على مساحة 50 م2، تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل والوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور .

محافظ دمياط توجه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات

وأضافت محافظ دمياط، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم إزالة التعدي بالكامل، مشيرة إلى أن المحافظة وجهت كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات أو المخالفات والرصد الفورى لأى محاولات قد تحدث في هذا الخصوص.

محافظ دمياط :إزالة كافة الأقفاص السمكية الواقعة على نهر النيل

الجدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوع الماضي إزالة كافة الأقفاص السمكية الواقعة بزمام المنطقة على نهر النيل ليصل إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها خلال هذا العام 1000 حالة، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى لحماية النيل وإزالة كافة التعديات على مجرى النهر.