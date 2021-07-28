لقطات من حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر أحمد.. (صور وفيديو)

احتفلت مساء أمس الفنانة الشابة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد من الأصدقاء والأهل والأقارب.

لقطات حفل زفاف هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد خلال حفل الزفاف بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا أبيض وظهرت بمكياج وتسريحة شعر ناعمة للغاية.

أحمد جمال وتامر حسني يحييان حفل زفاف هاجر أحمد

وبدأ حفل زفاف هاجر أحمد برقصة سلو لها هى وزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد على أنغام أغنية نشيد العاشقين بوجود المطرب أحمد جمال وبعدها قدم عددا كبيرا من أغانيه الخاصة ومنها أغنية اضحكى.

وبعدها استكمل الفنان تامر حسني إحياء حفل الزفاف فقدم أولا ديو مشترك مع الفنان أحمد جمال من خلال أغنية يا بنت الإيه وأغنية اختراع وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.

تامر حسني ومحمد نور يحييان حفل زفاف هاجر أحمد

وبعد ذلك استكمل الفنان تامر حسني إحياء حفل الزفاف فقدم عددا من أغانيه الخاصة ومنها اختراع، كما حضر أيضا الفنان محمد نور إلى حفل الزفاف وشارك في إحياء الحفل بعدد من أغانيه الخاصة.

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد كانت قد احتفلت بكتب كتابها على رجل الأعمال أحمد الحداد منذ أسبوع تقريبا في حفل عائلي اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء وحضر لكتب الكتاب الفنان حمادة هلال.

مسلسل أحسن أب

وكانت آخر الأعمال التى ظهرت فيها الفنانة هاجر أحمد مسلسل «أحسن أب» الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي بجانب علي ربيع وجيهان خليل وسامي مغاوري ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.