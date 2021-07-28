نور الشربيني عن سبب عدم ضم الاسكواش للأولمبياد: يمكن الموضوع سياسي

قالت نور الشربيني، لاعبة مصر للإسكواش، إنها حصلت على بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، والمرة الخامسة في تاريخها، مشددة على أن «بطولة العالم هي أكبر وأهم بطولة، وأنا بستناها من السنة للسنة، وأنا لدي طموح لتحقيق إنجاز مثل نيكول آن ديفيد، التي حققت أرقاما قياسية كبيرة في اللعبة».

وعن سيطرة المصريين على اللعبة، قالت «الشربيني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء: «لدينا في مصر مستوى جيد من اللاعبين، وعددهم كبير، وعندما لا يكون هناك لاعب ما بيشيله لاعب تاني، وهناك 4 مصريين بيلعبوا في الفاينال، وإن شاء الله نكون دايما مسيطرين».

وتابعت بطلة العالم في الإسكواش: «نفسنا نكون موجودين في الأولمبياد، ومحدش عارف السبب في عدم ضم اللعبة إلى الأولمبياد، وربما يكون الموضوع سياسي شوية».

وحصدت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، لقب بطولة العالم للإسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية، التي يبلغ مجموع جوائزها 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر، بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم الجمعة.

وحسمت نور الشربيني المباراة بنتائج أشواط: (11-5 ، 11-8 ، 8-11 ، 11-9) لتحصد اللقب الخامس في تاريخها.

وكانت نور الشربيني، حجزت مقعدها في المباراة النهائية على حساب الأمريكية، أماندا صبحي، بنتيجة 3-0، بواقع أشواط (11-3، 11-5، 11-5) في مباراة استمرت 25 دقيقة، في الوقت الذي تأهلت نوران جوهر على حساب الفرنسية، كاميل سيرمي، بالنتيجة نفسها، بواقع أشواط (11-8، 11-4، 11-3).