تعرف على أفضل البرامج المضادة للفيروسات لأجهزة ويندوز

يحتاج جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows إلى الحماية من البرامج الضارة، وقد لا تكون برامج مكافحة الفيروسات المجانية كافية.

وقال موقع Cnet إن هناك عددا من أفضل برامج الحماية من الفيروسات لنظام التشغيل Windows 10 وما يستحق دفع المزيد مقابله.

ويبحث الكثيرون عن حماية مجانية من الفيروسات أو الحماية من البرامج الضارة أو الكشف عن الفيروسات، وعلى استعداد لدفع ثمن برنامج مكافحة فيروسات يوفر تغطية واسعة لأمن الإنترنت عبر جميع أجهزتك، بما في ذلك برامج الفدية والتصيد الاحتيالي، أو تحتاج إلى إزالة فيروس أو برنامج ضار من جهاز الكمبيوتر الخاص بك الآن، فهناك برامج مجانية تقوم بذلك أيضا.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية وحماية خصوصيتك يتجاوز الحماية من الفيروسات، وهنا تبرز برامج مكافحة الفيروسات التابعة لجهات خارجية. يمكن لحزمة الحماية الكاملة مراقبة نظام التشغيل Windows الخاص بك بالإضافة إلى أجهزة MacOS وiOS وAndroid وتتضمن مدير كلمات المرور ونسخ احتياطي آمن عبر الإنترنت وحماية من سرقة الهوية وشبكة VPN ومراقبة أبوية وحماية كاميرا الويب والحماية من مواقع التصيد الاحتيالي والمواقع الضارة والمزيد - جميع أدوات مجموعة الأمان الجديرة بالاهتمام والتي يمكن أن تحافظ على أمان بياناتك وتحمي خصوصيتك.

وإليك أفضل برامج مضادة للفيروسات في 2021 لجهازك

1-أفضل مضاد فيروسات Windows مجاني

برنامج Microsoft Defender

2-أفضل اشتراك مضاد فيروسات لنظام Windows

Norton 360 مع LifeLock Select.

3- أفضل بديل مجاني لمكافحة الفيروسات لنظام التشغيل Windows

برنامج Bitdefender Antivirus Free Edition.

4- أفضل إزالة للبرامج الضارة للويندوز عند الطلب Malwarebytes

5- بديل قوي لمكافحة الفيروسات

McAfee Total Protection

6- خيار اشتراك جيد آخر

Trend Micro الحد الأقصى للأمان

7-برنامج ESET NOD32 Antivirus.

8- مضاد فيروسات Windows مجاني Sophos