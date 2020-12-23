سرقة 12 جهاز حاسب آلي من مدرسة في بني سويف

استولى مجهولون على 12 جهاز حاسب آلي، من إحدى مدارس قرية اهناسيا الخضراء الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط الجناة.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح، حكمدار المديرية، بتعرض مدرسة بقرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، للسرقة، فكلف العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي، تحت إشرافه، وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين إقدام مجهولين على تسلق سور المدرسة، وسرقة أجهزة حاسب آلي من معمل المدرسة، وفروا هاربين، وجاري ضبطهم عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبدأت مباحث مركز شرطة بني سويف بقيادة الرائد اشرف الخولي في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، بإعداد خطة بحثية، تضمنت تتبع كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة، ونشر عناصر المباحث السرية لجمع المعلومات، وفحص العناصر التي سبق اتهامها في قضايا سرقة.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، إن هناك مذكرة بالواقعة تم رفعها للشؤون القانونية للتحقيق فيها إداريا داخل المديرية، لمعرفة النوباتجي المتواجد يوم واقعة السرقة وتواجده من عدمه، بالإضافة إلى الاستماع إلى مدير المدرسة ومسؤول المعمل بالمدرسة عن كيفية تأمين معمل المدرسة.

من جانبها، قالت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المديرية قررت تزويد المدارس بكاميرات المراقبة الحديثة، بحيث يتم تغطية جميع مدارس المحافظة بكاميرات المراقبة بنهاية العام القادم، مع وضع جهاز «ريسيفر» لتسجيل الكاميرات في مكان آمن تماما، وفق خطة الوزارة، لافتة إلى هناك نسبة كبيرة من مدارس المحافظة وبخاصة الكبيرة منها تضم كاميرات مراقبة.