إنقاذ شاب من الغرق بأحد شواطئ مدينة طور سيناء «صور»

تمكنت قوات الإنقاذ البحري بجنوب سيناء من إنقاذ شاب من الغرق بأحد الشواطئ مدينة طور سيناء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، إخطارًا يفيد بتعرض أحد الأشخاص للغرق بشاطئ فندق ماجدولينا بمدينة طور سيناء، دون تحديد عدد الغرقى، وعلى الفور جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف، وفريق إنقاذ.

وجرى إنقاذ شاب يدعى محمد السيد عبد الله، 32 عامًا، مقيم جنوب سيناء، ومن مواليد محافظة الشرقية، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.

وجرى نقله على قيد الحياة لمستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء.