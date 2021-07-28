تفاصيل جديدة في قتل طبيبة المنصورة: كان عنيف ومكنتش بتشتكي عشان بتحبه

كشفت الدكتورة ريهام يوسف، ابنة عم الطبيبة التي قتلها زوجها بـ11 طعنة في المنصورة، تفاصيل جديدة عن حياة الضحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وقالت ابنة عم الضحية إن المجني عليها لم تكن تحكي عن خلافاتها مع زوجها، ولم تكشف عن أي خلافات بينهما، إلا مشكلة واحدة وتدخل فيها والدها ووعده زوجها أنه لن تتكرر مثل هذه المشكلات مرة أخرى واعتذر لهم.

وأضافت: «دي المرة الوحيدة اللي سمعنا فيها في العيلة عن مشكلة، وبعد كده ياسمين عمرها ما اشتكت وهي بنت غير مستفزة وكل الناس شهدوا إنها كانت بنت في منتهى الاحترام والبشاشة والود ومنعرفش عنها غير كل خير».

وواصلت ابنة عم الضحية قائلة: «كانت هناك خلافات داخلية وكانت تحكي لوالدتها فقط تحسبًا لوقوع أي مشكلة كبيرة تسمع بها العائلة»، مشيرة إلى أنها كانت تخفي عن أسرتها مشكلاتها نظرًا لأنها كانت تحبه «عشان محدش يقول لها وانتي قاعدة ومستحملة ليه».

وكشفت عن سبب الخلافات بينهما بأنه لم يكن يتحمل المسؤولية مطلقًا، لافتة إلى أنه كان شخصا عنيفا واعتدى عليها بالضرب من قبل رغم أنه كان معيدا بكلية طب الأسنان وكان إنسانا ناجحا ويتعامل مع المجتمع بشكل طبيعي، بحسب قولها.

وقُتلت طبيبة بالمنصورة على يد زوجها طبيب الأسنان والذي سدد لها 11 طعنة، وهرب وتمكن فريق البحث من الوصول إلى مكان اختباء الطبيب الهارب في مدينة الإسكندرية، لدى أحد أصدقائه هناك، وتم القبض عليه، ونقله إلى مديرية أمن الدقهلية لتقديمه إلى نيابة قسم ثان المنصورة تنفيذا لأمر سرعة ضبطه وإحضاره، وسؤاله في الاتهامات الموجه إليه من أسرة زوجته بقتلها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك «يوم الخميس الماضي».