اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالأزهر يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يؤدي طلاب القسم الأدبي اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ومن المقرر أن تفتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحا، ولمدة ساعتين ونصف الساعة، على أن تغلق اللجان في الحادية عشرة والنصف صباحا.

ويجرى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفقًا لضوابط قطاع المعاهد، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سلامة داوود، أكد أنَّه تمّ تطعيم كل العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، تخصيص رقمي «واتساب» للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمان الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

وأشارت الغرفة إلى أنَّه يجب على مقدم الشكوى في امتحانات الثانوية الأزهرية، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن ينتهي الماراثون في الأول من أغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، وذلك منعا للتكدس تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.