رئيس المعاهد الأزهرية: نتيجة تصحيح عينة امتحانات الثانوية مبشرة

قال الدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن معامل التصحيح تعمل بكثافة على الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية للمواد الـ14 التي أداها الطلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 والتي كان آخرها اليوم امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 18 مراكزا لتصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى الجمهورية.

نتيجة تصحيح العينة العشوائية في امتحانات الثانوية

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا إنه بخصوص نتيجة تصحيح عينات مواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 فإن «النتيجة مطمئنة ومبشرة بالخير وهناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية»، موجها كلمة إلى أولياء الأمور بأن النتيجة مطمئنة للغاية سواء على مستوى نسبة النجاح أو بخصوص الحصول على الدرجات النهائية.

الدرجة النهائية في امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضح داوود أن هناك طلاب حصلوا بالفعل على الدرجات النهائية في المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 والتي بدأت بمادة الفقه يوم السبت 19 يونيو الماضي، ومن المقرر أن يبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث شكوى الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الديناميكا بسبب طول الامتحان وأنه من المقرر أن يتم إعادة توزيع درجات مادة الديناميكا في إطار الخطوات التي يتم اتخاذها لمصلحة الطلاب.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وقد بدأ ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 بمادة الفقه يوم السبت الموافق 19 يونيو الماضي، وأدى أمس السبت 3 يوليو 2021 طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأحياء ويبلغ عددهم 38 ألفًا و719 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة، بينما أدى اليوم طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 42 ألفًا و730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 حسبما أعلنه قطاع المعاهد 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، و49 ألف و708 طلاب.