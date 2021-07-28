الكشف عن «فولفو جاليري» للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا «صور»

أعلن الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ڨولڨو» السويدية في مصر، عن افتتاح أول صالة عرض للعلامة التجارية السويدية في مصر وشمال إفريقيا وفق المفهوم التسويقي الجديد والمبتكر «ڨولڨو جاليري»، والذي يجمع بين صالة العرض والكافيه، حيث تم اختياره كتاسع فرع حول العالم يطبق مفهوم فولفو الجديد - «ڨولڨو جاليري»- حيث تعد ستوكهولم، ميلانو، طوكيو، مانهاتن، ارسو، سيول، والكويت، هي باقي الفروع الأخرى.

يعد «ڨولڨو جاليري» نموذجا فريدا يجمع بين صالة عرض والكافيه بصورة غير تقليدية، فهو يمثل ملتقى لعشاق وهواة العلامة التجارية السويدية العريقة، حيث يمكنهم من التعرف على أحدث نماذج السيارات التي تقدمها ڨولڨو لعشاقها، ويوفر للعملاء تجربة شراء فريدة لسياراتهم مع الاستمتاع بالأجواء الفريدة والقهوة الغنية والأغذية الرائعة.

وسيكون بين فريق العمل بالصالة الجديدة التي تطبق مفهوم «ڨولڨو جاليري» موظف تسويق مزدوج الجنسية – مصري / سويدي – لتعبر خبراته عن ثراء التجربة السويدية بروح مصرية.

ومن جانب آخر، سيستضيف «ڨولڨو جاليري» مجموعة متنوعة من الفاعليات التي سيتم اختيارها لتقديم الثقافة السويدية وفلسفة العلامة التجارية «ڨولڨو» والإسهام في نشرها على نطاق أوسع.

ومن جانبه، قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات الوكيل الحصري للعلامة «فولفو» خلال بيان صحفي: «أظهرت مجموعة عز العرب للسيارات حضوراً ريادياً قوياً في سوق السيارات في مصر منذ أن بدأنا في السوق المصرية منذ عدة سنوات، ورفعت باستمرار معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية والعلامات التجارية الفاخرة التي أفتخر أن تكون ڨولڨو جزءاً منها».

وجدير بالذكر أن صالة العرض الجديدة كليًا لڨولڨو تقع في مكان بارز بقلب حي الشيخ زايد، على مساحة 300 متر مربع، مع إمكانية الوصول إليها بيسر عن طريق محور 26 يوليو.