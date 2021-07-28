عاجل.. ذبح شاب على يد خاله ونجله في مصر القديمة

لقي شاب مصرعه ذبحا بالأسلحة البيضاء على يد خاله ونجله في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي بالعثور على قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمد س أ حافظ"، مواليد 1999، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة جروح طعنية في مناطق متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات عن خال المجني عليه ونجله وراء ارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.