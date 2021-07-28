أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن حركة «طالبان» ترسل وفدا إلى بكين؛ لإجراء محادثات مع الحكومة الصينية.

يذكر أن روسيا أعلنت، منذ قليل، استعدادها لمساندة طاجيكستان في مواجهة أي تهديد من أفغانستان.

فيما أعلن قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان الأحد الماضي من كابول أن الولايات المتحدة ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا واصلت طالبان هجومها الذي تشنه منذ أوائل مايو، بحسب «فرانس برس».

وأوضح الجنرال الأمريكي كينيث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى «سنتكوم»: «لقد كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، ونحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها».

وتابع ماكينزي: «أود أن أكون واضحا، ستخضع حكومة أفغانستان لاختبار قاس في الأيام المقبلة، وتحاول حركة طالبان إضفاء الطابع الحتمي لحملتها. إنهم مخطئون، إن انتصار طالبان ليس حتميا».

ومع تعثر المفاوضات التي بدأت في سبتمبر في الدوحة وانسحاب القوات الدولية والنكسات التي تلحق بالقوات الأفغانية، تتزايد المخاوف من سيطرة طالبان مجددا على السلطة بعدما حكمت أفغانستان بين 1996 و2001.

وفرّت أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية هربا من المعارك في قندهار، المعقل السابق لطالبان، وفق ما أعلن مسؤولون في وقت سابق الأحد، فيما أوقفت السلطات أربعة أشخاص يشتبه بأنهم متمردون ضالعون في هجوم صاروخي استهدف كابول هذا الأسبوع.

وصرح رئيس إدارة شؤون اللاجئين في قندهار دوست محمد درياب لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: «دفعت المعارك 22 ألف أسرة إلى النزوح من قندهار خلال الشهر الماضي».