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محمود مسلم

حركة طالبان تسيطر على قاعدة لقوات الأمن الأفغانية في إقليم قندوز

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أ ش أ
06:53 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
حركة طالبان

حركة طالبان

تمكنت حركة طالبان من السيطرة على قاعدة تابعة لقوات الأمن الأفغانية في إقليم قندوز شمالي البلاد، والتي كانت محاصرة على مدار الأيام الخمسة الماضية.

وأفاد مصدر لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، أن حركة طالبان شنت هجوما على القاعدة الكائنة في منطقة "إمام صاحب" في إقليم قندوز، واشتبكت مع قوات الأمن؛ ما أدى إلى مقتل جندي واستسلام 5 آخرين - بينهم قائدهم - بأسلحتهم للحركة.

وأشار المصدر إلى أن 10 أفراد آخرين من قوات الأمن الأفغانية تمكنوا من الفرار من المنطقة، ولم يصدر أي مسؤول أمني محلي أي تصريحات حتى الآن حول الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

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