استقرار أسعار الحديد اليوم.. و«عز» بـ14600 جنيه

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 28 يوليو في أسواق مواد البناء، التي تترقب الإعلان عن الأسعار الجديدة مع بداية أغسطس المقبل، وسط تذبذب في أسعار الخامات عالميا.

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، وهو أعلى سعر مقارنة بباقي الشركات.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بـ14300 جنيه.

- شركة المصريين بـ14500 جنيه.

- شركة سرحان بـ14300 جنيه.

- شركة العشري بـ14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بـ14350 جنيهًا.

أسعار الخامات عالميا

وتراجعت أسعار الخامات عالميا بشكل طفيف مقارنة بأمس الثلاثاء، ليباع خام الحديد بقيمة 201 دولارًا، وفحم الكوك بقيمة 213.5 دولارات، وخردة الصاج بقيمة 484 دولارا، وخام البليت بـ665 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 735 دولارًا، ولفائف أسلاك بقيمة 825 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في الغرف التجارية، إنّ الأسواق تترقب إعلان أسعار حديد التسليح الجديدة لشهر أغسطس من قبل الشركات، مرجعا استقرار الأسعار في يوليو إلى استقرار أسعار الخامات عالميا.

ولفت إلى أنّ شركات حديد التسليح ثبتت الأسعار للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاضات متتالية للأسعار العالمية في عدد كبير من الدول، موضحا أنّ شركات حديد التسليح أبلغت التجار والوكلاء، بعدم رفع أسعار حديد التسليح لشهر يوليو الحالي.

وأرجع الزيني أسباب استقرار الأسعار في السوق المحلي، خاصة المادة الخام وأهمها البليت، لعدم تقبل الأسواق أي ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة، مشيرا إلى أنّ استقرار أسعار الحديد يؤدي إلى هدوء الأسواق وزيادة الطلب.

وتوقع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في الغرف التجارية، ارتفاعًا كبيرًا في الطلب خلال الأيام المقبلة، لعودة الانتعاشة إلى الأسواق بسبب عودة العاملين بالخارج، واستئناف أعمال البناء عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.