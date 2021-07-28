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القوى العاملة تصرف 3.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2652 عاملا

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الوطن
09:01 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 3 ملايين و481 ألفا و560 جنيها، من الصندوق التابع للوزارة لـ2652 عاملا في المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنّ صندوق إعانات الطوارئ في الوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمّت بها، حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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