«القوى العاملة»: تعيين 256 شابا وتوفير 114 فرصة عمل بالبحيرة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، عن تعيين 256 شابا من مختلف المؤهلات، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتوفير 114 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 3282 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، لافتا إلى أن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية، بإجمالي ما يزيد على 42 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة، بواقع 11 منحة مولود، بإجمالي 22 ألف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و3 منح وفاة بـ14 ألف جنيه، وصرف أكثر من 30 ألف جنيه كرعاية صحية لحالتين؛ لعمل عمليات جراحية صغرى.

وأضاف السيد الخطيب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما أنجز خلال يونيو الماضي، أن المديرية كثفت حملات التفتيش في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 469 منشأة، أسفرت عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل.

وتابع «الخطيب»: «أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 380 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإزالة المخالفات، وأسفرت عن تحرير 19 محضرا للمنشآت المخالفة».

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقوا 34 شكوى عمالية، سوت 14 منها، وأحيل 11 للمحاكم العمالية المختصة، وحفظ 7 شكاوى ، ومازال 2 منها تحت البحث.