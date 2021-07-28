القابضة للمياه: 202 مليون جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» في مغاغة

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، يرافقه المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مغاغة في قرية شم البحرية.

الأعمال تسير بسرعة كبيرة

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، إنّ الأعمال تسير بسرعة كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

تكلفة المشروع بمركز مغاغة 202 مليون جنيه

وأوضح الشهاوي، أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار و419 مليون جنيه في 5 مراكز، وهي: دير مواس، ملوي، أبوقرقاص، العدوة، ومغاغة، وتبلغ تكلفة المشروع بمغاغة 202 مليون جنيه وتشمل 41 مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 138 كم، إضافة إلى مشروعي مدّ وتدعيم لخطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 8000 متر مكعب في اليوم لتغذية منطقة شرق النيل، ليصل إجمالي المشروعات المنفذة بالمركز لـ44 مشروعا.

انتظام العمل في المراكز المستهدفة

وأكد الشهاوي، انتظام العمل في المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز الأعمال كافة، طبقا للجداول الزمنية المحددة.

حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي

وقال الشهاوي، إنّ إدارة التوعية في الشركة بالتعاون مع مديري أفرع الشركة بمراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص والمنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة، نفذت حملات توعوية مكثفة لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

زيادة وعي المواطنين بالحفاظ على هذه الموارد

وأشار إلى أنّ الحملة تأتي ضمن توجيهات القياده السياسية، وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالعمل على توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن، وزيادة وعي المواطنين بالحفاظ على هذه الموارد.

وأكد الشهاوي، أنّ الشركة تستقبل شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن، من خلال رقم 125 للتليفون الأرضي أو 0150509013 - 01271196196، أو إرسال رسائل عن طريق واتساب من خلال الرقم 01271269587.