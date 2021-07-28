«التضامن»: تنفيذ 6 ملايين و711 ألف زيارة طرق أبواب ضمن «2 كفاية»

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن والمشرف العام على مشروع «2 كفاية»، إنه تم تنفيذ 6 ملايين و711 ألفًا و191 زيارة طرق أبواب، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف أكثر من مليون سيدة في المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب وهي «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان» بالإضافة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

استهداف 4 ملايين سيدة داخل 20 محافظة

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أنه يتم العمل في الفترة المقبلة على مستوى 20 محافظة، من خلال مضاعفة عيادات تنظيم الأسرة إلى 400 عيادة، بالإضافة إلى استهداف 4 ملايين سيدة بدلا من مليون، لافتًا إلى أن برنامج «دقيقة أسرية» الذي يذاع على إذاعة القرآن الكريم كان له عامل قوى في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى العديد من الأسر، إلى جانب مسرح الشارع الذى كان ينقل رسائل البرنامج بأسلوب مبسط من خلال عرض «سكر برة».

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أن التمكين الاقتصادي للمرأة وإتاحة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لها، لها عامل كبير فى تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن معدل الإنجاب لديهن أقل، مشيرا إلى أنه سيتم دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن فى تقرير صادر عنها، أنه تم تحويل مليون و27 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، حيث يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة، مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات والرائدات الريفيات كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت «التضامن» أن برنامج «2 كفاية» ارتكز على استعادة دور المجتمع المدني، مؤكدة أنه تم تنفيذ 4 آلاف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، التي استفاد منها نحو مليون سيدة.