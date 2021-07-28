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مطار القاهرة يستقبل هداية ملاك وسيف عيسى بعد قليل

وفد رياضي رفيع المستوى في استقبال اللاعبين بالمطار

كتب:

أيمن حمزة
09:47 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
مطار القاهرة يستقبل أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو

مطار القاهرة يستقبل أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، الفائزين ببرونزيتين في لعبة التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، قادمين عن طريق العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 1303، والتي يستقبلها مبنى الركاب رقم 2.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، فريقا من العلاقات العامة والإعلام لاستقبال أبطال مصر بالزهور، وتسهيل إجراءات وصولهم فور عودتهم مباشرة. 

ومتوقع أن يصل وفد رياضي رفيع المستوى، يضم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، وعدد من لاعبي التايكوندو، وعدد من أعضاء النادي، ليكونوا في شرف استقبال اللاعبين، الذين رفع اسم مصر ورايتها خفاقة في هذا المحفل الرياضي العالمي. 

وكان مجلس إدارة نادي الصيد، قرر تكريم الثنائي سيف وهداية، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة ظهر اليوم بالنادي. 

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا في منافسات الترضية، لتحصد أول ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز سيف عيسى على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم، قبل أن يتوج في النهاية بالميدالية البرونزية. 

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