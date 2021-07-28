مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات أسرية بأسيوط

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة الطحاوية بقرية المعايدة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبنوب إخطارًا يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية المعابدة دائرة المركز ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على المشاجرة ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع المشاجرة بمنطقه الطحاوية بين عائلتي «أبو زعيجر» و«إسماعيل»، وأن سبب المشاجره خلافات أسرية.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع ياسين عبد المنعم ثابت، 40 سنة، من أبناء عائلة «إسماعيل»، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان، وجرى القبض على طرفي المشاجرة.

وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.