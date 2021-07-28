حصيلة ضحايا كورونا عالميا.. 4.2 مليون حالة وفاة و195 مليون إصابة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، منها نحو 4.2 مليون حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء مركز الرصد في جامعة جونز هوبكينز، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 195,286,042 إصابة، كما ارتفعت الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 4,176,886 حالة وفاة.

أما عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تلقيح الناس بها في جميع أنحاء العالم، فقد اقترب من 4 مليارات، وتحديدا 3,924,337,460.

وهذا الرقم لا يعني حصول الناس على جرعتي لقاح، ذلك أن هناك أشخاصا تلقوا جرعتين من اللقاح، وآخرون لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة فقط، بل إن هناك أشخاصا حصلوا على 4 جرعات من اللقاحات المعروفة ضد فيروس كورونا وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وبالتالي، فإنه لا يمكن القول إن العالم يقترب من توفير "المناعة الجمعية"، حيث يتطلب ذلك تلقيح نحو 70% من السكان للوصول إليها.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019 وفقا لوكالة أنباء رويترز.

فى السياق أعلنت كوريا الجنوبية عن ارتفاع يومي جديد للإصابات بفيروس كورونا بعد يوم من فرض السلطات قيودًا صارمة في مناطق خارج منطقة العاصمة سول، في محاولة لإبطاء انتشار العدوى على مستوى البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 1896 حالة اليوم الأربعاء ما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 193427 حالة، من بينها 2083 حالة وفاة بسبب كورونا وذلك فى أعلى قفزة يومية منذ بدء انتشار الوباء، وتجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 1842 حالة المعلن عنه يوم الخميس الماضي وفقا لاسوشيتد برس.

كانت منطقة سول مركزا لتفشي المرض،ووضعت الحكومة الكثير من المناطق غير التابعة لسول أمس الثلاثاء تحت ثاني أعلى تدابير التباعد الاجتماعي منذ انتشار الفيروس على مستوى البلاد.