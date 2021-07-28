صفر إصابات كورونا في بعض المستشفيات.. السبب اللقاح أم الالتزام؟

في أقل عدد تم رصده منذ بداية الجائحة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 35 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

مستشفى جامعة طنطا تعلن صفر إصابات بالفيروس

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تسجيل مستشفى العزل الجامعي بطنطا صفر إصابات في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بها، وهو ما يعد إنجازا جديدا في مواجهة الوباء التاجي الذي أضحى ضيفًا ثقيلا يتمنى الجميع جلاءه.

وأوضح في بيان صادر أن ذلك يحدث لأول مرة منذ يونيو 2020 بعد تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس التي يستقبلها المستشفى ووصولها إلى نسبة صفر في المائة.

السر في اللقاح والأجسام المضادة

الدكتور محمد شهيدي أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، فسر في بداية حديثه لـ«الوطن» سبب تراجع إصابات كورونا بأنها دليل واضح على تأثير اللقاح في الوقاية من العدوى بالفيروس بين عدد كبير من المواطنين رغم الاختلاط ومشاهد الزحام في إجازة عيد الأضحى.

وتابع شهيدي في حديثه عن تفسير تراجع إصابات كورونا بشكل كبير وتسجيل بعض مستشفيات العزل صفر إصابات بالفيروس، بأن الجميع بدأ يدرك قيمة اللقاح وزادت أعداد المتلقين للقاح وبالتالي تكونت الأجسام المضادة في أجسام المتلقين منذ فترة وقلت العدوى.

الموجة الرابعة مرهونة باللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية

وعن الحديث عن الموجة الرابعة المرتقبة، أشار أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس إلى أن الحديث عن هذا الأمر مرهون بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من عدمه، وأيضا مرهون باستمرار تلقي عدد كبير للقاح للوقاية من فيروس كورونا، «لو الناس استمرت في تناول اللقاح والتزموا بالوقاية ممكن مندخلش في موجة رابعة»، بحسب تعبيره.