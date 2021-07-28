طبيب مناعة يحذر من التهاون مع كورونا: قد نشهد زيادة في الخريف والشتاء

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والباطنة بطب عين شمس، أننا ما زلنا في فترة التعايش مع فيروس كورونا رغم انخفاض أعداد الإصابات في مصر، نظرًا لزيادة أعداد الإصابات عند بعض الدول المجاورة، مطالبًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي.

ونصح عقبة خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» بضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه كلما زادت نسبة من تلقوا اللقاح في مصر كلما أدت ذلك لمزيد من الحماية وأن ذلك يحمي من ظهور المزيد من السلالات الجديدة التي يمكن أن تسبب خطورة على حياة الإنسان.

وأشار إلى أن من يتخلى عن الكمامة ويتعامل بشكل عادي «بيضحي بنفسه وبيضحي باللي حواليه» مؤكدًا أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من أجل الوصول لأعداد قليلة من إصابات كورونا منها زيادة التطعيم والإجراءات التي اتخذتها الدولة خاصة في المناسبات والأعياد، محذرًا من التهاون والتخلي عن الإجراءات الاحترازية بخلع الكمامة وعدم غسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي يمكن أن يسبب ذلك زيادة الأعداد، خاصة مع حلول الخريف والشتاء المقبل.

وتحدث عقبة عن بعض الأعراض التي يعاني منها المتعافون من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يمكن حصر هذا الأعراض، ضاربًا المثل بضيق التنفس والآلام المفصلية والعضلية وأعراض ما بعد الالتهابات الفيروسية والتي تصل لأعراض مناعية، مطالبًا بتأهيلهم وعدم بذلهم لمجهودات كبيرة بعد تعافيهم، بالإضافة لعلاج الأسباب العضوية التي تؤدي لهذه الأعراض.