بسعر عائد 3%.. «الإسكان» تعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة، بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

طرح المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين»

وأكد وزير الإسكان، أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، يُعد استكمالا لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، كما يُعد تطبيقا عمليا على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة عن البنك المركزي، التي تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء «ستسلم خلال 36 شهرا» بجميع محافظات الجمهورية، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته «للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط».

وأضافت مي عبدالحميد، أن الحجز يبدأ من 15 أغسطس المقبل، حتى 9 سبتمبر 2021 «لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة»، علما بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق: www.shmff.gov.eg.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلانين في وقت واحد يأتي استجابة لمطالب المواطنين؛ إذ يتضمن الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة» بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

أسعار الوحدات السكنية

وأوضحت مي عبدالحميد، أن أسعار الوحدات السكنية تتراوح بين 164 و310 آلاف جنيه، كما ستطرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر بين 640 و900 ألف جنيه.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقا لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021؛ إذ يسدد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لـ«متوسطي الدخل»، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وتشترى كراسة الشروط، ويسدد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

تفاصيل الإعلان الثاني

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب «3 غرف وصالة» ستسلم خلال 36 شهرا، وتطرح بالمدن التالية: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، وبورفؤاد».

وبحسب مي عبدالحميد، تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، وسعر الوحدة بين 471 و950 ألف جنيه، وستسدد 12 دفعة ربع سنوية «يبلغ إجمالي قيمتها 25%» من ثمن الوحدة، تبدأ في 1 يناير 2022، ويسدد الباقي بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما، بسعر عائد 3% متناقصة سنويا، وتشترى كراسة الشروط، ويسدد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقا لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه، بما يعادل 4500 جنيه شهريا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه، بما يعادل 6000 جنيه شهريا».

وتابعت: «أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريا، و168 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 14 ألف جنيه شهريا، على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

ونوهت وزارة الإسكان، إلى أنه على المواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع «فيسبوك» من خلال الرابط التالي من هنــــا، والأخرى على «يوتيوب» من خلال الرابط التالي من هنـــــا .

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنــــا أو هنـــــا أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.