كل ما تريد معرفته عن مبادرة «اتكلم عربي»

في ديسمبر 2020 دخلت مبادرة «اتكلم عربي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيز التطبيق، حيث تأتي للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، من أجل ألا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

الإطلاق الرسمي لتطبيق «اتكلم عربي» على أندرويد وأبل

استكمالا للخطوات التنفيذية لتفعيل المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني رسميًا في الشهر الجاري، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، من سن 3-6 سنوات، إذ يمتاز التطبيق ببيئة رسومية جذابة للأطفال الذين يستهدفهم، التطبيق المتاح على متجري جوجل وأبل، تحت اسم «Etkalem Arabi» حيث استغرقت مراحل التنفيذ والتعديل نحو عامين، من أجل أن يخرج هذا التطبيق بشكل مشرف وعصري.

حوار مجتمعي وتقييم المستخدمين

حرصت وزارة الهجرة على استطلاع آراء العديد من المستخدمين إجراء التعديلات المختلفة، بالإضافة إلى عقد مائدة حوار ضمت نخبة من قادة الرأي والمتخصصين وأساتذة الجامعات وصولًا للنسخة الأفضل من التطبيق الذي جاء إطلاقه في مؤتمر صحفي في شهر مايو الجاري، وسيتم العمل على كافة التعليقات سواء من المفكرين والكتاب أو من أولياء الأمور، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لما يرد من تعليقات من المستخدمين والتنسيق المستمر للتحديث أولًا بأول وفقًا لتقييم المستخدمين.

مزايا التطبيق

يعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، مصطحبًا الطلاب في رحلة ممتعة على خريطة مصر، ويضم أبرز معالمها السياحية وعادات وتقاليد أهل مصر في شتى المحافظات ليتعرف الطلاب على وطنهم وتاريخه وثقافته بجانب تعلم اللغة الأم التي نفخر بها جميعًا، كما يضم المزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم، وغيرها من القصص والحكايات الممتعة.

تضم المرحلة الأولى من التطبيق 20 حلقة متفاوتة المستوى، محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا، فضلًا عن عقد أكثر من 15 معسكرا عبر الفيديو كونفرانس مع أبناء المصريين بالخارج في مختلف الدول للتحدث معهم وتشجيعهم على التحدث باللغة العربية من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية.

يُعد التطبيق ثمرة للتعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة والقطاع الخاص متمثلًا في دار نهضة مصر، لتقديم خدمة تليق بمصر والمصريين بالخارج وتتواكب وتتناسب مع أبنائنا بالخارج، ويتم العمل على المراحل التالية لاستهداف مراحل سنية أكبر، كما أن التطبيق ليس للقراءة والكتابة بشكلها المعتاد، ولكنه تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معالم مصر وإعطاء معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة.