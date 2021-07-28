تراجع كبير في أسعار الليمون بالأسواق.. الكليو بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الليمون في الأسواق تراجعا قياسية خلال شهر يوليو الجاري، ليباع بـ5 جنيهات للكيلو مقابل 30 جنيها في بداية الشهر، فيما أرجع تجار بسوق الخضر التراجع الكبير في أسعار الليمون إلى زيادة الإنتاج.

وقالوا عدد من التجار إن محصول الليمون يتم زراعتة على مدار العام وارتفاع الأسعار وانخفاضها تحكمه آليات العرض والطلب والنقلبات الجوية خاصة في وقت فصل العروات.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن كيلو الليمون في أسواق المحافظات يباع بـ 5 جنيهات.

وارجع "النجيب"، تراجع أسعار الليمون خلال هذه الفترة بشكل كبير إلى وفرة المعروض والإنتاج من المنيا والبحيرة والشرقية والإسكندرية الصحراوي والنوبارية والنجاح.

وأوضح أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا، مشيرا إلى أن بعض المزارعين يقطفون الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا في الربح، ما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج في وقت زيادة الطلب.

واستبعد "النجيب" في تصريحات لـ "الوطن"، ارتفاع أسعار الليمون خلال تلك الفترة، رغم كونه من المحاصيل التي تصدر إلى الخارج ويكون الإقبال الكبير للشراء من المواطنين لتخزينه، وعمليات التخليل في نفس هذا التوقيت من العام.

وأضاف أنه يوجد نوعين من إنتاج الليمون وهو البنزهير وهو الليمون البلدي ذات الحجم الصغير الذي يستخدم محليا، والليمون البنزهير وهو الليمون ذات الحجم الكبير ومعظم إنتاجه يستخدم للتصدير، والنوعان متوافران في الإنتاج على مدار العام ولكن المعروض عادة يقل نسبيا بعد فصل الشتاء.

وبين أن الليمون ليس سلعة أساسية، واستخداماته محدودة بالمقارنة بالبطاطس والطماطم والبصل في المطبخ المصري، داعيا المواطنين الراغبين في التخزين لشراء الليمون الآن لهبوط أسعاره.

ويشار إلى أن إنتاج محافظة الشرقية، نحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان والبحيرة 3 آلاف فدان و8 آلاف فدان غرب النوبارية، ويتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.