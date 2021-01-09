الخضر والفاكهة: انخفاض أسعار الليمون مع توقف تصديره

قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الليمون ستنخفض بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة القادمة.

وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفترة الماضية كان هناك كميات كبيرة من الليمون يتم تصديرها لعدد من دول الخليج واليمن والتي تعد من أكثر الدول التي استوردت كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تصدير الليمون انخفض بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وسيتوقف خلال الفترة المقبلة، وسيهبط سعرة بشكل ملحوظ.

وأوضح أن سعر الكيلو جرام سيصل إلى 5 أو 6 جنيهات في أسواق الجملة ليباع من 7 إلى 9 جنيه للكيلو جرام تختلف حسب جودة الإنتاج.

ولفت إلى أن السعر المتواجد حاليا لليمون هو سعر عادل ولكن عند توقف التصدير ستزداد كميات المعروض عن الطلب.

ونوه إلى أنه في الوقت الحالي هناك منتجات من المحاصيل شتوية مثل البرتقال واليوستفندي والجوافة وغيرها التي يعتمد عليها المواطن لأخذ كميات من فيتامين سي الطبيعي المتواجد بها، مؤكدا استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة، وذلك منذ أكثر من أسبوعين حتى اليوم.

وأشار إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الطلب على المنتجات والمحاصيل الزراعية والخضروات خاصة خلال الفترة الحالية، حيث أن هناك توافر كبير في المعروض يقابله انخفاض القوى الشرائية من قبل المواطنين وقلة الطلب عليها.

ولفت إلى أن الأسعار منخفضة ومستقرة ولم تحدث بها زيادات أو ارتفاعات، حيث أن البطاطس تباع في سوق الجملة بـ2 جنيه وتباع عند التجار أو محلات الخضروات بـ3 جنيهات للكيلو.

وأوضح أن هذا ينطبق أيضًا على الطماطم حيث تباع بسعر يتراوح بين الجنيه و3 جنيهات في سوق الجملة على حسب جودتها، وفي الأسواق بـ 3.5 للكيلو الواحد، فيما بلغت أسعار الباذنجان 75 قرشًا إلى جنيه ونصف الجنيه في أسواق الجملة.