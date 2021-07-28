المعاهد البحثية توافق على إنشاء جائزتين بـ90 ألف جنيه وترقية 73 أستاذا

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز القومي للبحوث، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمركز في مجال البحث العلمي.

وافق المجلس على إنشاء جائزة باسم الدكتورة فردوس محمد عبدالمجيد مبارك، في مجال المواد الجديدة والذكية بمبلغ وقدره (50 ألف جنيه)، كما وافق المجلس على الإهداء المقدم من إحدى الشركات العاملة في مجال مكسبات الطعم، وهو عبارة عن بعض المستلزمات التي تشتمل على أدوات زجاجية ومستلزمات تشغيل جهاز التحليل الغازي الكروماتوجرافي، وذلك بقيمة تقديرية (40 ألف جنيه).

كما وافق المجلس على ترقية 29 لدرجة أستاذ باحث، و44 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث والتي تتعلق بالتعيينات والإعارات.