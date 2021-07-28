القليوبية تتسلم قطعة أرض لإقامة محطة رفع بقرية كوم السمن بشبين القناطر

أنهت محافظة القليوبية إجراءات استلام قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 7 قراريط و10 أسهم تقريبًا تابعة للجمعيه الزراعية، تقع بقرية كوم السمن بمركز ومدينة شبين القناطر، حيث تم تخصيص 720 مترًا منها لإقامة محطة رفع صرف صحي رئيسية تصب في محطة معالجة الصرف الصحي بالقشيش، وذلك لخدمة قرى الجعافرة وعرب الشعارة والسلمانية، بتكلفة 166 مليون جنيه تقريبًا.

وبعد الانتهاء من أعمال تسليم الأرض، ستدفع المحافظة بالمعدات اللازمة، مع أعمال الحفر لإنشاء سور المحطة، وصب الخرسانة المسلحة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بزيادة عدد المعدات، والعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

يذكر أن محافظة القليوبية أجرت على مدار الأشهر الماضية عدة تنسيقات مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاستلام قطعة أرض ولاية وزارة الزراعة بمساحة 7 قراريط و10 أسهم صادر لها قرار رئيس الوزراء رقم 3305 لسنة 1986 لإقامة محطة الرفع على مساحة 720 مترًا مربعًا، وسيتم استغلال باقي المساحة في إقامة مجمع خدمات متعددة لقرية كوم السمن تشمل وحدة تضامن اجتماعي ومكتب بريد وخدمات أخرى لخدمة أبناء القرية.

وتقدمت المحافظة بالشكر والتقدير إلى اللواء وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستجابتهما في تسليم الأرض للمحافظة لخدمة أبناء المحافظة وإقامة مشروع ذو نفع عام، وذلك في إطار التنسيق المستمر والدائم بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة والمحافظة.