حكاية نصف تريليون جنيه أعادتها الحكومة لـ«المعاشات» في 3 سنوات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية عام 2014، بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية، حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كل المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة.

سداد المديونيات المستحقة للتأمينات على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة

وأوضحت التأمينات في بيان لها، أنه تم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، وإعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية، مشيرة إلى أن نتيجة الدراسة أسفرت عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة، حيث تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها، ومنع أي تشابكات مالية مستقبلا كالتالي:

- يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً.

- قامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

- قامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين.

- إدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022، ليصبح الإجمالي ما يزيد عن 500 مليار جنيه في ثلاث سنوات.

وأوضح قرار مجلس الوزراء رقم 1666 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية، التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي الثالث للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية البالغ 179.9977 مليار جنيه «مائة وتسعة وسبعون مليار وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف جنيه مصري»، على أجزاء شهرية بقيمة 14 مليار و999808 مليار للجزء عن السنة المالية 2021/2022.