التأمينات: بدء صرف المعاشات الأحد 1 أغسطس

تبدأ البنوك ومكاتب البريد في صرف المعاشات لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءا من الأحد الموافق 1 أغسطس2021، حيث تحوِّل الهيئة القومية للتأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، الأسبوع المقبل، وقبل موعد صرف معاشات أغسطس 2021، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تمت إتاحة صرف المعاش لأصحاب المعاشات من محفظة الهاتف المحمول بداية من أغسطس، للتسهيل على المواطنين، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاشات.

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتًا إلى أنه من يحمل بطاقات الصراف الآلي، يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

التأمينات تنفي إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة

ونفت هيئة التأمينات، ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة.

من جانبه استعد بنك ناصر الاجتماعي، لصرف معاشات أغسطس، حيث أشار محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه بناء على تكليفات نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة «فوري» الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، لافتا إلى أنه سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.