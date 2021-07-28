غضب من هليكوبتر توصل وجبات الأرز في ماليزيا.. والشرطة تحقق (فيديو)

تحقق الشرطة الماليزية في انتهاك للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بعد هبوط طائرة هليكوبتر خاصة في مدينة إيبوه لالتقاط 36 وجبة تحتوي على الأرز ثم تعود إلى كوالالمبور، على بعد 180 كيلومترًا.

وقالت مجلة بزنس تايمز، إنه نظرًا لأن الماليزيين عالقون في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا، أصبحت خدمات توصيل الطعام شائعة بشكل متزايد، لكن أحد العملاء أثار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور عبر الإنترنت لطائرة هليكوبتر تهبط في أحد الحقول في عطلة نهاية الأسبوع لالتقاط وجبات جاهزة من مطعم شهير بمدينة إيبوه، حيث أن هناك أشخاص لا يستطيعون العودة إلى ديارهم لحضور جنازات أو لرؤية أحبائهم للمرة الأخيرة، لأن السلطات لا تعتبر ذلك سببًا كافيًا للحصول على تصريح سفر داخل البلاد.

ويُظهر الفيديو ثلاثة رجال يضعون الوجبات في المروحية، وأخبر موظفو المطعم موقع أوتوسان أنهم اعتقدوا أن الأمر مجرد نكتة في البداية، قائلين إنهم لم يتوقعوا ان تأتي هليكوبتر خاصة وتقوم بدور موظف الدليفري وتوصل الطعام.

وتعرف الوجبة، التي تحتوي عادةً على الأسماك واللحوم والخضروات وصلصة الكاري ، باسم "ناسي جانجا" ويقال إن من يأكلها باستمرار قد يعاني من نوع من الإدمان على الرغم من أنه لا يحتوي على أي مخدرات.

وفرضت السلطات الماليزية إغلاقا لمكافحة تفشي الفيروس على نطاق واسع، حيث بقي الناس في منازلهم وحظر السفر بين الولايات إلا في ظروف استثنائية.

وتقول الشرطة إن المروحية حصلت على تصريح بالطيران خارج العاصمة لكن للصيانة فقط وليس لجلب الطعام، وتم أخذ أقوال عدة أشخاص، بما في ذلك أصحاب المطعم والمروحية، وسيقرر المدعون ما إذا كانوا سيتخذون المزيد من الإجراءات، ولا تزال هوية العميل غير واضحة، لكن مالك المروحية دافع عن هذا التسليم غير المعتاد، وقال إن جميع الأوراق الرسمية سليمة.