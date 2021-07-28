مطار القاهرة الدولي يستقبل هداية ملاك وسيف عيسى

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 1303 والقادمة من مطار الدوحة، تقل على متنها بطلي مصر هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، قادمين من طوكيو عن طريق العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر تنظيم استقبال حافل لهما بمبنى الركاب رقم «2».

وأعدت رابطة المشجعين، أتوبيس مكشوفا لاستقبال اللاعبين الفائزين، ترفرف عليه الإعلام وفي مقدمتها علم مصر.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي ممرا خاصا للاعبين يحمل صورهما، كما خصصت الشركة فريقا من العلاقات العامة والإعلام لاستقبال بطلي مصر بالزهور، وتسهيل إجراءات وصولهما، فور دخولهما مقر المبنى مباشرة، بالقاعة المميزة، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل.

ووصل وفد رياضي رفيع المستوى يضم عددا من لاعبي التايكوندو، وعددا من أعضاء نادي الصيد الرياضي، وأعضاء الاتحاد، وعددا من أسر اللاعبين ليكونوا في استقبال اللاعبين.

وكان مجلس إدارة نادي الصيد قرر تكريم الثنائي «سيف وهداية»، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة ظهر اليوم بالنادي.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا في منافسات الترضية، وكانت «هداية» ملاك حصدت أول ميدالية لمصر في طوكيو 2020.

وتمكن سيف عيسى من الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج في النهاية بالميدالية البرونزية.