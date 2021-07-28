 انطلاق البطولة الصيفية لمنطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ

تبدأ اليوم الأربعاء، بطولة منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ الصيفية، بمجمع سباحة واحة 6 أغسطس، بمشاركة 902 لاعب يمثلون 18 ناديا أعضاء بالمنطقة.

وقال العميد محمد مسلم رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، إن البطولة تستمر لمدة أربعة أيام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمنع دخول الجمهور وأولياء الأمور إلى حمام السباحة ،واقتصر الحضور على اللاعبين ومدربي الفرق، ضمن اشتراطات حكومية لتنظيم البطولات المجمعة.

وخصص القائمون على تنظيم البطولة حديقة مفتوحة حول حمامات السباحة لانتظار أولياء الأمور والجمهور، لعدم السماح بالدخول لأي شخص غير مشارك بالبطولة.

وأشار إلى أن البطولة ستذاع بشكل كامل عبر تقنية البث المباشر على صفحة المنطقة الرسمية على فيسبوك، وأيضا سيتوافر شاشة لعرض البث في أماكن انتظار الجمهور.

من جانبه، أوضح محمد عيد المدير التنفيذي للبطولة، أن السباقات تقام قبل الغروب بقليل لتفادي أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة أثناء النهار، مضيفًا: «بدأنا تقسيم الفعاليات علي مرحلتين بحسب الفئة العمرية للسباحين حيث تقام سباقات المرحلة الأصغر سنا في الساعة الرابعة عصرا، وتبدأ مرحلة من سن 15 سنة إلي العمومي في السابعة مساءً».

ويشارك في المسابقة لاعبو النادي الإسماعيلية ونادي القناة ونادي التمساح كأشهر أندية في الإسماعيلية، إضافة إلى أندية أخرى وبعض الأكاديميات.

كما يشارك في المسابقة البطل المصري عمر شعبان لاعب منتخب مصر والحاصل على رقم جينيس في قفزة الدولفين قبل عدة أشهر.