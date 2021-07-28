«تزوج والدتهم».. الأبناء يشوهون جسد العريس الخمسيني بـ«50 غرزة» في الإسماعيلية

تعدى عدد من الأشخاص على عجوز، أثناء تواجده بمحطة قطارات سرابيوم، التابعة لمركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بسبب زواجه من والدتهم، مستخدمين أسلحة بيضاء، مما تسبب في إصابة بجروح في مختلف أنحاء الجسم، حيث تم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص يُدعى «عبد الخالق كامل يوسف»، 55 سنة، بإصابات مختلفة في أنحاء جسده، وأفاد شهود عيان بأن 3 أشخاص هاجموا المجني عليه، أثناء وجوده بمحطة القطار بقرية سرابيوم، وتعدوا عليه بالضرب، وأصابوه بأسلحة بيضاء في مختلف أنحاء الجسم.

ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وسط حالة حرجة، بسبب نزيف كمية كبيرة من الدماء، وقالت المصادر الطبية إن المجني عليه أصيب بجرح قطعي كبير في الرأس، وجروح مختلفة في أنحاء الجسم.

وأمر اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة المقدم محمد البرماوي، رئيس وحدة مباحث فايد، ومعاونيه النقباء محمود منصور، وعلي طه، لضبط الجناة.

وقالت مصادر مقربة من المجني عليه إن المتهمين أبناء زوجته، اختلفو معه بسبب زواجه من والدتهم، خلال الفترة الماضية وتم تحرير المحضر اللازم، وانتقل ضباط البحث لسؤال المجني عليه داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت المصادر الطبية أن المجني عليه خضع للفحوصات الطبية، وتبين أنه مصاب بعدة جروح تصل إلى 50 غرزة في مختلف أنحاء جسده، بينها 20 غرزة في منطقة الرأس.