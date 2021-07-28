للمرة الأولى.. إدراج جامعة دمنهور في تصنيف التايم البريطانية

علق الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على إدراج الجامعة في تصنيف التايمز البريطانية، قائلا إنّ هذا التصينف هام جدا ويهتم بمحاور متميزة، حيث انضمت مصر إلى أفضل 155 جامعة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، إذ أن المقررات التي تُدرس في الجامعة هي نفس المقررات التي يجرى تدريسها على مستوى العالم.

وأضاف صالح خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الأربعاء، «هذا التصنيف يعتمد على جودة التدريس بنسبة 33% والبحث العلمي بنسبة 33% وتأثير استشهادي بنسبة 20% ومشاركة مجتمعية بنسبة 14%»، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تتعامل الجامعات المصرية مع أعلى 50 جامعة على مستوى العالم.

وتابع رئيس جامعة دمنهور، أن كل جامعة تعمل على تنفيذ خطتها لزيادة تصنيفها، حيث انضمت جامعة دمنهور إلى أكثر من تصنيف دولي في الأشهر الأخيرة: «نفذنا خطتنا بفريق عمل محترم، وكانوا مقاتلين، فقد دخلنا 3 تصنيفات دولية في 3 أشهر متتالية، لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية».

وأردف الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الدولة المصرية مهتمة بكل شيء في التعليم مثل جودة العملية التعليمية، كما تستهدف الجامعات المصرية إلى تخريج طلاب يستطيعون المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية: «لدينا أبحاث تطبيقية أيضا تفيد في تطوير المجتمع، وأبحاثنا متعلقة بزراعة الأرز والقمح والمياه، لأننا نتبع محافظة زراعية».