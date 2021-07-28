تفاصيل الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية.. فاترينة المصنعين

كشفت داليا تادروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية، تفاصيل الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية خارجيًا، موضحةً أن عبارة عن «فاترينة» للمنتجات المصرية، إذ يستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر مصر لأن بها 100 مليون مستهلك، وبالتالي فإن الدولة المصرية تنظر على أن السوق المصري عبارة عن 100 مليون منتج أو مصنع للسلع التي مكن أن تباع لدول العالم كله.

وأضافت تادروس خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الأربعاء، «نستهدف أن يكون الكتالوج فاترينة لإنتاج كل المصنعين المصريين، حيث يستطيع العاملون في الفروع الخارجية لشركة النصر الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة لها، حيث يتضمن هذا الأمر منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية: «شركة النصر للتصدير والاستيراد، كانت بيت التجارة الخارجية المصرية في ستينات القرن الماضي، وما زالت شركة مملوكة للدولة وتيسر عمل القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة للتصدير»، مشيرة إلى أنها كانت تقوم على البيع والشراء، حيث كانت تشتري منتجا من مصر وتبيعه في الخارج، لكنها تحولت إلى وساطة، حتى لا تتضرر في حال عدم بيع البضاعة، وبالتالي فإنها تحصل على مقابل وساطة وهو مبلغ صغير.

وأردفت داليا تادروس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية: «بدلا من أن يكون لدى كل شركة فروع كثيرة في دول العالم، فإن فروع شركة النصر ستلعب دور الوسيط للتواصل مع كل المستوردين المحتملين لتعريفهم بكل المنتجات المصرية من خلال كتالوج إلكتروني يمكن تحديثه لحظة بلحظة، ويكون في يد كل شركات العالم بالنيابة عن الشركات المصرية».