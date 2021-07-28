إصابة طالبة ثانوي أزهري بصعوبة في التنفس بامتحان «الإنجليزي» بكفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ، طالبة مصابة بصعوبة في التنفس، أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية الأزهرية.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من رئيس لجنة معهد محلة دياي والمنعقدة بمعهد فتيات دسوق بإصابة طالبة بضيق في التنفس، ليتم الدفع بسيارة إسعاف إلي المعهد ونقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام.

وتبين أن المصابة هي «ر . هـ . ع»، 17 عامًا، وأنها تخضع لفحوصات وإجراءات طبية لازمة لها داخل استقبال مستشفى دسوق العام، من قبل عدد من الأطباء لإفاقتها وإسعافها بشكل عاجل.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أنها لم ترصد مخالفات في امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «ديناميكا»، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 1814طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، أدوا امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «ديناميكا»، وتغيب عن أداء الامتحان 19طالب وطالبة ، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.