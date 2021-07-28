ناقد رياضي: مباراة أستراليا مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين

قال أيمن بدرة، الناقد الرياضي، إن مباراة المنتخب الأولمبي الوطني لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، لا تقبل القسمة على اثنين، لكن صعود الفريق إلى الدور المقبل سيكون متوقفا على نتيجة مباراة منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وأوضح «بدرة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن المنتخب المصري ستحتاج إلى خسارة الأرجنتين، مشددا على أن مباراة استراليا ستكون حاسمة ومصيرية لكرة القدم المصرية: «شوقي غريب المدير الفني المصري يحاول عمل استفاقة للاعبين من الخلل التكتيكي الذي حدث في مباراة الأرجنتين، لأننا خسرنا بهدف نظيف كما أن التطور الهجومي كان بطيئا للغاية، فقد فقدنا الانسجام بين اللاعبين لمدة 30 دقيقة».

ولفت الناقد الرياضي، إلى أن المصريين سيكونون على موعد هام اليوم، عندما يلعب عمر عصر، بطل تنس الطاولة، مع المصنف الأول على العالم في دور الـ8، مؤكدا أن البطل المصري أسعدنا بالأمس، عندما حقق إنجازا تاريخيا في اللعبة، لافتا إلأى أنه ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد يصل لاعب مصري إلى هذا الدور.

وتعادل منتخب الفراعنة مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيا، وخسر في الأخرى أمام الأرجنتين بهدف دون رد، ويتذيل جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة فقط.

أما منتخب أستراليا فقد فاز على الأرجنتين في المباراة الأولى، وخسر من إسبانيا في اللقاء الآخر، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التانجو.