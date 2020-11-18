بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي تزور الأهرامات

زار اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي، منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالمنطقة الآثرية، حيث زاروا الهرم الأكبر، وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وقال أشرف محيي الدين، إن أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي، أبدوا انبهارهم بضخامة الهرم الأكبر وطريقة بناءه وعدد أحجاره، كما أعربوا عن إعجابهم ببراعة المصري القديم في نحت تمثال أبو الهول.

وفي نهاية الزيارة، حرص أعضاء بعثة المنتخب على تسجيل زيارتهم بالمنطقة، بالتقاط الصور التذكارية لهم بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، ووعدوا بزيارة أهرامات الجيزة مرة أخرى بصحبة عائلاتهم.

كما زار أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي، المتحف المصري بالتحرير، حيث قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأشارت صباح عبدالرزاق مدير عام المتحف، أن أعضاء المنتخب الأولمبي البرازيلي، بدأوا جولتهم بالمتحف بزيارة آثار الدولة القديمة، حيث أبدوا انبهارهم بتمثال الملك خفرع ورع حوتب ونفرت والقزم سنب، كما أعربوا عن إعجابهم بمدى دقة النحت في مصر القديمة، والترابط الأسري الذي يتضح من خلال التماثيل.

كما شاهدوا مجموعة الملك توت عنخ آمون، وأعربوا عن بالغ سعادتهم، لرؤية القناع الذهبي للملك الذي يعتبر أيقونة الآثار المصرية القديمة المشهورة على مستوى العالم، ورؤية أضخم تمثال بالمتحف للملك أمنحوتب الثالث والملكة تي وبناتهم.