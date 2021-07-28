قيادات الوفد تبحث دعم «حياة كريمة»: اختيار أبو شقة سفيرا «تكريم للحزب»

اجتمع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم، مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة لحزب الوفد في جميع المحافظات؛ لبحث سبل دعم مبادرة "حياة كريمة".

تهامي: تطويع شباب الوفد لدعم مبادرة حياة كريمة

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة، إنّه بعد اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة سفيرًا لمبادرة حياة كريمة، أصبح هناك إمكانية بتشكيل لجنة فنية أو مكتب فني يرأسه رئيس الوفد، يديره متخصصون من الكفاءات لبحث مساندة ودعم حياة كريمة ماديا ومعنويا في المناطق التي تحتاج إلى دعم، والأماكن التي تطلب دعما.

وأكد تهامي أنّ المكتب يتعين عليه حتى يكون له دور فعال، أن يقدم رؤية يتم تسليمها لرئيس الوفد، ويسلمها هو للقائمين على المبادرة، مقترحًا تطويع شباب الوفد لدعم المبادرة، خاصة وأنّ في بتي الأمة يضم شباب في التخصصات والمجالات المختلفة، قادرون على دعم الدولة في مشروعها.

كاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بالمبادرة

طالب كاظم فاضل، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، بتشكيل لجنة على مستوى الحزب لتوجيه المحافظات لتعريف مصر بمبادرة حياة كريمة وإبراز دورها، مشيرا إلى أنّ المبادرة تحتاج إلى تعريف الناس بالمبادرة وليست بحاجة لمساعدات مالية، لأن المبلغ مخصص بالفعل.

وأشار فاضل إلى أنّ قريته في سوهاج دخلت في المبادرة والأهالي ليس لديهم أي خلفية عنها، وبالفعل جرى توصيل الصرف الصحي، في حين أنّه لم يكن يحلم بذلك.

وأوضح فاضل أنّ مبادرة حياة كريمة كانت للقرى الأكثر فقرًا، ورصد للمرحلة الأولى 700 مليار جنيه لإعادة هيكلة كاملة للقرية من تركيب صرف صحي وتوصيل مياه ومكتب بريد ومساعدة الفقراء وتوصيل غاز طبيعي، والأموال جاهزة وعدد القرى محدود.

سفير نور: لجان الوفد في المحافظات ستبدأ اجتماعاتها لدراسة دعم المبادرة

هنأ اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ لاختياره سفيرا لمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أنّ الوفد يعي مسؤوليته جيدا تجاه الوطن ودوره لخدمة الدولة المصرية.

ووجّه نور بضرورة أن تدرس كل لجنة الوضع في كل محافظة وما تحتاجه من التزامات يستطيع الحزب المساهمة فيها.

سعيد ضيف الله: وفد الإسكندرية يبذل جهودا كبيرا لدعم مشروع الدولة

ووجّه النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الشكر للقيادة السياسية باختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة سفيرا لمبادرة حياة كريمة.

وأكد أنّ لجنة الوفد في محافظة الإسكندرية فعالة مع مبادرة حياة كريمة من خلال دعم المستشفيات ومؤسسات الصحة، وتوصيل وصلات مياه للقرى الفقيرة، وتبذل جهودا كبيرة لتقديم الدعم المادي والمعنوي بما يخدم الوطن والمواطن.

وشدد ضيف الله على ضرورة أن يكون للوفد دور في توعية المواطنين بحقوقهم في مبادرة حياة كريمة وتعريفهم بواجباتهم.

إيهاب عبدالعظيم: تعاون بين الوفد والمؤسسات في المنيا لدعم مبادرة حياة كريمة

ووجّه إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب، الشكر لرئيس حزب الوفد والهيئة البرلمانية ومؤسسات الحزب على الجهود المبذولة على أرض الواقع لدعم ومساندة الدولة المصرية في مشروع مبادرة حياة كريمة.

وأكد عضو مجلس النواب أنّ حزب الوفد تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، يستطيع أن يساهم بالفعل في وسائل دعم القرى والنجوع، خاصة في محافظة المنيا لدعم مشروعات مبادرة حياة كريمة.

ولفت عبد العظيم إلى أنّ اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا بدأت الآن تعاونًا كبيرًا مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة لتنفيذ المبادرة في المحافظة من خلال برنامج متكامل.

محمد ناجي: اختيار أبوشقة سفيرًا للوفد في مبادرة حياة كريمة تكريم لكل الوفديين

وأكد محمد ناجي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد، أنّ اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، سفيرًا للوفد في مبادرة حياة كريمة بمثابة تكريم لكل الوفديين، ويضع على عاتق الجميع داخل بيت الأمة الالتزام بهذه الثقة لرفع راية بيت الأمة عالية.