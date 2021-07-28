مظاهرات في إيران بسبب شح المياه تدخل يومها الـ14

استمرت المظاهرات في محافظات خوزستان جنوب غرب إيران بسبب شح المياه ودخلت يومها الرابع عشر كما انتقلت المظاهرات إلى خارج حدود المحافظة، التي تعاني موجة جفاف غير مسبوقة رغم ما تزخر به من ثروة نفطية.

ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية، لم تتوقف الاحتجاجات، بل اجتمع المتظاهرون ليل أمس الثلاثاء، في عدة مناطق من البلاد.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعات في ساحة ولي العصر في بهارستان بأصفهان وفي إيوان غرب، وفي بهارستان، وفقا لقناة "العربية".

وعلت أصوات المحتجين بعبارات مناوئة للنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي، فيما حرق آخرون صوره، وهتف المتظاهرون: "خوزستان اتحاد اتحاد"، و"الموت لخامنئي"، و"لا نريد الجمهورية الإسلامية، لا نريد"، و"رضا شاه لروحك السلام".

فيما قالت منظمة العفو الدولية، إنها أحصت ثمانى وفيات على الأقل منذ بدء الاحتجاجات بسبب شح المياه بينهم صبي في صفوف المتظاهرين والمتفرجين بعد لجوء الشرطة لاستخدام الذخيرة الحية لقمع المظاهرات.

وتواجه إيران انقطاعات متكررة للكهرباء منذ أسابيع الآن، فيما يعود جزئيا إلى ما تصفه السلطات بالجفاف الشديد، كما قلت الأمطار بنحو 50 %خلال العام الماضي، ما ترك السدود بإمدادات مياه شحيحة.

تأتي احتجاجات خوزستان فيما تعاني إيران موجات العدوى المتكررة لجائحة كورونا، وفيما بدأ آلاف العمال في قطاع النفط لديها في إضرابات لتحسين الأجور وأوضاع العمل.

ويعاني اقتصاد إيران أيضا بسبب العقوبات الأمريكية منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية، فانهارت قيمة العملة الإيرانية الرسمية.