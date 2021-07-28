أستاذ باطنة: ضغط الدم قد يكون وراثيا.. وارتفاعه غير المبرر دليل وجود أمراض ثانوية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنَّ هناك أنواع متعددة من ضغط الدم، منها ارتفاع ضغط الدم الأولي والذي يصيب الأشخاص من الفئة العمرية الأكبر من سن الثلاثين عاما، لافتًا إلى أنَّ ضغط الدم الطبيعي لا يزيد على 120 على 80.

وأضاف «عقبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنَّ ارتفاع ضغط الدم الأولي لا يوجد له مسبب، وبالتالي هناك أشخاص لديهم استعداد وراثي أو شخصي فى حدوثه، متابعًا أنَّ زيادة الوزن من الأسباب المهمة في ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى التعرض للضغوط النفسية بشكل متكرر ومستمر.

وأشار إلى أنَّ الحمل في بعض الأحيان يصاحبه ارتفاع بضغط الدم، وإذا زاد كثيرًا تشخص الحالة حينها بتسمم الحمل، لافتًا إلى أنَّه من ضمن العادات التي من الممكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم هي زيادة استهلاك الملح وزيادة الوزن والسمنة، وبعض الأمراض منها السكر والكلي، كما أن الأمر من الممكن أن يكون وراثيًا.

ونصح بأنَّ يكون هناك نوع من التعامل الذكي مع الضغوط اللازمة من أجل التقليل من ارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أنَّه من أجل القدرة بالتعامل معه يجب إجراء تقييم لحالة المريض.

وأوضح أنَّه في حالة حدوث زيادة في ارتفاع ضغط الدم لمن هم أصغر من تلك الفئة العمرية أو بشكل غير مبرر في تلك الحالة، يتمّ التفكير في الأسباب الثانوية لارتفاع ضغط الدم، ومن أهمها أمراض الغدد الصماء والأوعية الدموية والاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية، والتي لها آثار جانبية لارتفاع ضغط الدم.