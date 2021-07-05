«برد ولا متحور دلتا».. الفرق بين الصداع في الإصابتين: «أعراض مصاحبة»

ارتبطت أعراض الرشح والصداع الشديد بدون أسباب، بأعراض متحور فيروس كورونا الجديد «دلتا»، والمعروف بأنه سريع الانتشار، وظهر في نحو 98 دولة، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

ولتوضيح الفرق بين أعراض الرشح والصداع في الحالة العادية ومع الإصابة بمتحور «دلتا»، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف من أعراض متحور «دلتا»، بدلاً من السعال وفقدان الرائحة أو التذوق، لافتًا إلى أن الصداع يعتبر الآن من أكثر الأعراض المبلغ عنها، يليه التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى.

بدران: أعراض «دلتا» شبيهة بنزلة برد سيئة

وأضاف «بدران» في حديثه مع «الوطن»، أن السعال يعد أكثر ندرة، حيث يأتي في المرتبة الخامسة من حيث الأعراض المبلغ عنها، بينما فقدان التذوق أو الرائحة لا يصل حتى إلى المرتبة العاشرة، مشيرًا إلى أن أعراض متحور «دلتا» الجديد يعد بمثابة نزلة برد سيئة، وأن هناك تغييرات في الأعراض بين الناس مع متحور دلتا، لكن معدل انحسار الشكوى في المخالطين يرجح عدوى بنزلة البرد.

الفرق بين صداع «دلتا» وكورونا

وأشار، إلى أن أعراض فيروس كورونا بسبب «دلتا» أكثر في الفترة الزمنية عن نزلات البرد، والتي لا تتعدى عدة أيام، و تشفى في غضون أسبوع في الغالب، بينما تطول إلى أكثر من عشرة أيام مع «دلتا»، مضيفًا أنه قبل ظهور المتحور الجديد تراوح معدل انتشار الصداع بين مرضى «كوفيد 19» من 10 إلى 30% في المستشفى، ونحو من 6 إلى 10% من جميع المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض.

وأوضح، استشاري الأمراض الصدرية، أن الصداع وحده ليس مرتبطًا على الأرجح بكورونا، ولكن ظهوره جنبًا إلى جنب مع الحمى أو السعال، وفقدان التذوق والشم للرائحة جيدًا، يعد مؤشرًا الإصابة بعدوى «كوفيد 19»، لافتًا إلى أنه تختلف شدة الصداع مع كورونا من متوسط أو خفيف إلى شديد، وقد يرتبط ذلك بشدة العدوى.

علامات مع الصداع تعطي مؤشر للإصابة بـ«دلتا»

وذكر، أن الذين يعانون من الصداع الشديد قد تظهر عليهم أعراض شبيهة بالصداع النصفي، موضحًا أن الصداع المتزايد يميل أكثر للإصابة بكورونا، وليس نزلات البرد، وفي حين وجود أعراض هضمية معه مثل الإسهال والقيء في أى فترة، يعد مؤشرًا أوضح للعدوى بسلالة «دلتا».