طبيب يوضح أعراض الفطر الأسود.. أبرزها الصداع والتنميل والتورم «فيديو»

حالة من الهلع والفزع أصابت الكثيرين، خلال الأيام الماضية في مصر عمومًا، ومحافظة الفيوم بالأخص، عقب ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود بين مصابي الكورونا، الأمر الذي جعل الكثيرون يذهبون لأطباء الأنف والأذن ويتزاحمون من أجل الخضوع للفحص الطبي بالمنظار، ليتأكدوا من إصابتهم بالفطر الأسود من عدمه، ويتساءل الكثيرون عن أعراض الفطر الأسود وكيفية اكتشاف الإصابة به في مرحلة مبكرة ليتم استئصاله من الجيوب الأنفية، قبل أن ينتشر في الوجه والمخ ويقضي على البصر ويلتهم الأعصاب، ويتسبب في وفاة الشخص في النهاية.

استشاري أنف وأذن يكشف أعراض الفطر الأسود

وكشف الدكتور سعيد عيد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، ومدرس الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الفيوم، أنّ أعراض الإصابة بالفطر الأسود تتمثل في الإصابة بصداع شديد أو تنميل في أحد جوانب الوجه، أو فقدان الإحساس في الخد أو أحد جانبي الوجه، وسقوط جفن العين وعدم القدرة على فتحها، والحول المفاجئ، أو ألم شديد في إحدى العينين، أو تورم في الخد أو الشعور بالوخز في الوجه، موضحًا أنّه كلما تم اكتشاف الإصابة بالفطر الأسود مبكرًا كلما كان العلاج أسهل وأسرع وبمضاعفات أقل.

الصداع البسيط ليس من أعراض الفطر الأسود

وأوضح الدكتور سعيد في حديثه لـ «الوطن» أنه ليس كل الصداع يعد إصابة بالفطر الأسود، ولكن الصداع الشديد الذي يصيب مريض كورونا أو السكر، ومرضى نقص المناعة مثل «الإيدز» والذين يحصلون على جرعات عالية من الأنسولين أو مريض أورام يحصل على علاج كيماوي، كل هذا يعد مؤشرًا للإصابة بالفطر الأسود، مؤكدًا أن هؤلاء دون غيرهم معرضين للإصابة بالفطر الأسود، ويجب عليهم التوجه إلى طبيب الأنف والأذن، للخضوع لفحص دقيق بالمنظار، حتى يتم التأكد من الإصابة وعلاجها مبكرًا قبل أن يحدث مضاعفات.

طبيب أنف وأذن يكشف ما هو الفطر الأسود

وأشار «سعيد» إلى أن هناك 4 أنواع من فطريات الأنف، أخطرهم الفطر الأسود، وهو كائن ميكروبي انتهازي يصيب الجسم في حالة نقص مناعته، وهو موجود في البيئة ومتعايش، لكنه ينتهز فرصة نقص المناعة لدى أحد المرضى ويهاجمه، فيبدأ من الجيوب الأنفية ثم ينتشر للعين وللأعصاب، ثم ينتقل للمخ في حالة عدم اكتشافه مبكرا، وينتهي بإصابة المريض بالعمى أو وفاته.