الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 3.8 ملايين إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضي

قالت منظمة الصحة العالمية إن الأسبوع الماضي «19 – 25 يوليو»، شهد أكثر من 3.8 ملاين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة تصل إلى 8% مقارنة بالأسبوع السابق له.

وأشارت المنظمة، في تحديثها الوبائي الأسبوعي، الذى أصدرته اليوم الأربعاء، في جنيف، إلى أنه جرى الإبلاغ عن 540 ألف حالة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 490 ألف حالة تم أبلغ عنها يوميا في الأسبوع السابق له.

وعزت المنظمة الدولية هذا الاتجاه المتزايد إلى الزيادات الكبيرة في منطقة الأمريكتين، والأخرى غرب المحيط الهادئ، وقالت إن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد مع أكثر من 69 ألف حالة وفاة، بزيادة 21% مقارنة بالأسبوع السابق.

ونوهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن العدد التراكمي للحالات والوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم يبلغ نحو 194 مليون، وأكثر من 4 ملايين على التوالي، محذرة من أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات فمن المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمى للحالات المبلغ عنها عالميا 200 مليون في الأسبوعين المقبلين.