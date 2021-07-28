ضبط 9907 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط (9907) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9871 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كا جرى تحرير 849 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتحرير 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات 1591 أرجيلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للاجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.