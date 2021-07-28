«القضاء الإداري» يرفض دعوى وقف تطبيق «التليجرام» في مصر

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بوقف تطبيق «التليجرام» في مصر، متعللا بكونها أوكارا للجماعات الإرهابية، وكان آخر جرائمهم المشبوهة تفجير معهد الأورام.

سمير صبري: التطبيق له خصوصية مناسبة للأعمال الإرهابية

وقال «صبري» إن التطبيق يحتوي على خصائص الأمان والحماية، مقارنة بالتطبيقات والمواقع الأخرى؛ إذ يستغل الإرهابيون قواعد الحفاظ على خصوصية المستخدم للتواصل فيما بينهم، ومن أبرز تلك الخصائص، توفير خدمة المحادثات السرية التي تتيح خاصية تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية «end-to-end encrypted messaging apps»، بحيث لا يستطيع أي شخص آخر التدخل، بما فيهم فريق عمل «تليجرام»، في تلك المحادثات.

خصائص التطبيق تسمح بمحو المحادثات كافة بين الإرهابيين

وأشار المحامي إلى أن ذلك فضلًا عن حفظ المحادثات السرية كافة في الجهاز الخاص بصاحبها، دون رفعها لخوادم «تليجرام» في السحابة، وتوفير إمكانية حذف الرسائل نهائيا، موضحا أنه عند حذف رسالة من جهاز أحد الطرفين، يحدث ذلك تلقائيا من اجهاز الخاص بالطرف الآخر، وكذلك توفير ما يسمى بـ«عداد التدمير الذاتي» للرسائل والوسائط والملفات، الذي يدمر ويخفي جميع الرسائل بمجرد وصولها، وإعلام الطرف الآخر بها، ما يساهم في إمكانية تحديد وتخطيط العمليات الإرهابية بسهولة، وحذف الرسائل المتعلقة نهائيا بمجرد وصولها للأعضاء.