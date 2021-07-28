أول تعليق من الفنان محمد رجب بعد وفاة والده: «‏الله يرحمك ويغفر لك»

نعى الفنان محمد رجب، والده الذي وافته المنية أمس، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «رجب» صور له بصحبة والده الراحل، وعلق عليها قائلت: «‏الله يرحمك ويغفر لك يا بابا ويدخلك الفردوس الأعلى».

وأضاف: «اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».

وفاة والد الفنان محمد رجب

وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق النجم محمد، أمس، وفاة والدهما، الذي كان يعاني من أزمة صحية قبل وفاته.

وكتب عمرو رجب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «توفي أبي».

وكان الفنان محمد رجب، طلب من جمهوره الدعاء لوالده بالشفاء العاجل، عبر موقع «انستجرام»، ولم يوضح طبيعة مرضه أو تطورات حالته الصحية.

وتعرض والد الفنان محمد رجب، لأزمة صحية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء قبل الماضي، وناشد جمهوره الدعاء له حتى يتماثل للشفاء، وذلك عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفي ضوء الحديث عن والد الفنان محمد رجب، لم يسبق للأخير التحدث عنه في أي لقاء تليفزيوني بعد، لاسيما وأنه قليل الظهور الإعلامي.

معلومات عن الفنان محمد رجب

يذكر أن محمد رجب كان يحلم في طفولته بالالتحاق بكلية الشرطة، بينما عائلته أرادت له الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكنه خالف كل هذه التوقعات والتحق بكلية الإعلام.

واشتهر «رجب» بدور الشرير غريم البطل، ولعبه مرارا في أفلام عدة مثل «حرامية في كي جي تو، مذكرات مراهقة، إزاي البنات تحبك، الباشا تلميذ، كان يوم حبك»، إلى أن نال أول بطولاته في فيلم «ثمن دستة أشرار».

وبعدها توالت بطولاته في أفلام «المش مهندس حسن، كلاشنكوف، محترم إلا ربع، سالم أبو أخته»، ثم شارك بعده في أعمال تلفزيونية منها «البنات، لقاء على الهوا، أدهم الشرقاوي».